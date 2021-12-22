拳王丨張振朗呻地獄級拍攝過程　感言：每吋肌肉筋骨都疲累不堪

無綫台慶劇《拳王》收視與討論度都是歷年台慶劇包尾分子，劇集前周收視15.7，上周收視為16點，升幅非常輕微，本周大結局撞正聖誕及ViuTV一年一度大騷《全民造星IV》總決賽，要扳回收視難上加難。
《拳王》一眾男演員為呈現最佳視覺效果，開拍前苦練泰拳，又操到變人乾，主角張振朗最辛苦，有最多比賽亦要keep更fit身型。他今日（22日）晚上在社交平台寫下飾演海正藍的生活點滴，睇字都替他感到辛苦：「在擂台上的日子，那怕是說話的氣力也想省下來…每天像輪迴一樣，永遠都睇唔到終點，無論出拳或中拳，身上每一吋肌肉同筋骨都疲累不堪，第二天晚上訓教途中大腿後方抽筋抽醒左，斷斷續續抽左接近20分鐘 。（係我有數住）」
在拍攝中途天試過要向家人求救：「有一晚叫家人幫我按一按前臂，我忍唔住喊咗出黎，我問自己”點解要咁辛苦？”好明顯問黎都冇用，日子依然要過，而家回想返當日的經過甚至乎睇返啲相，感覺依然歷歷在目，但我冇後悔，俾多次機會我依然會去盡，或者我真係好想好想好想好想。」
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