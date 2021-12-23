全民造星IV丨阿Dee決賽前夕幫組女Ariel拉票：超越同齡水平

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》總決賽將於聖誕夜（25日）舉行，決賽分數由全民投票跟星級評判各佔50%，三甲更可以直接獲得女團名額，現正接受觀眾投票，到總決賽舉行截止。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》總決賽將於聖誕夜舉行，當晚除了有五位星級評判評分外，網民亦可投選心目中的冠軍人選。（IG/ @viutv）

有份為25強擔任導師的阿Dee（何啟華），雖然未能帶領全組獲得前三名全員晉級，但在決賽前夕在社交平台發文，破例為組員16歲的Ariel（曾家瑩）打氣。

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阿Dee說是因為被Ariel這位SLM（a.k.a.死𡃁妹）感動，在排練頭幾日得知Ariel在學校自學跳Popping兩年，又即興教Ariel基礎，到討論表演項目期間又見到Ariel自發練習基本功，阿Dee心裡感動但不說：「突然令我有種莫名其妙嘅感動，心諗如果有多啲時間的話就可以教你多啲Popping，於是我大叫：『八架吔囉！傾緊表演你練乜鬼Popping！？』」由此明白Ariel真心喜歡Popping： 「我相信造星4嘅人與事的確令佢成長得好快，佢對討論表演狀態時，佢嘅觸角同理解，我覺得已經超越咗同齡應有嘅水平，要短時間內進步嘅能力係絕對有。」

阿Dee雖然在25強中落敗，但睇見Ariel努力。（IG@oreohh）

阿Dee又篤爆Ariel因為決賽壓力嘔了又嘔：「唔會明我咁樣爆佢出嚟，其實係因為我覺得佢呢個行為好有型。」又叫Fans們去為Ariel打氣：「阿囡，只要你相信自己就會發光，係真㗎，因為我見過。」

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