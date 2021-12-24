王力宏召妓完整過程疑曝光　化名克斯又姓周？娛記揭仲有嫖客名單

【王力宏／同性戀／Gay】王力宏婚變風波持續延燒，9年前拍到王力宏買春的狗仔葛斯齊在節目《新聞挖挖哇》中爆料當年跟拍過程，並透露老鴇手中應該有未爆彈，也就是「政商名流花名冊」。



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葛斯齊在節目中提到，當年會注意到王力宏這條線，一開始是因為周刊拍到王力宏帶不知名小模回家過夜，他察覺應該還有其他故事，進而開始跟拍，果然不久後就拍到韓國網襪妹進出王力宏豪宅的畫面。

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葛斯齊表示王力宏相當小心謹慎，提供的姓氏是「周」，等韓國妹搭電梯到了住處樓層，他沒有立刻開門，而是先觀察後，才開門引導韓國妹，而韓國妹在服務完後，又搭著同一台小黃趕場，他從這個細節推斷司機應該就是接送小姐賣春的馬伕，為了證實對方身分，在車子要開進MOTEL時，他大膽舉起鏡頭拍攝，卻被對方發現立刻將車掉頭，堵住他的車，雙方爆發衝突。

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葛斯齊的媒體身分曝光後不久，接到王力宏住處保安的電話，對方表示總幹事接到王力宏電話：「如果你們把消息提供給媒體，我就告你！」但保安從頭到尾不知道王力宏買春，只提供有女子出入的消息，因此趕緊詢問葛斯齊是否出問題了。

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就是這通警告不得透露消息給「傳媒」的電話，讓葛斯齊意識到，應該是韓國妹背後負責牽線的老鴇得知被跟拍後，立刻通知王力宏，這也就意味著，老鴇其實知道王力宏的身分，以此推斷，老鴇的客群應該多是政商名流，手上的花名冊一旦公開肯定會是很大的未爆彈。

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