程瑤羅霖率眾師妹化身「豹妹」　影慈善月曆推動大自然保育

「仁美清叙」早前搞聖誕派對提早慶祝聖誕節，讓一班仁美成員如主席程瑤、副主席黃景珍及陳綺明、一班理事張瑄洺、莊韻澄、梁雪瑤、丘雅雯以及2021亞洲小姐亞軍袁群友等， 聚首一堂，除一起食聖誕大餐及交換禮物外，還一起回顧2021年參與的慈善工作，為2021年劃下完美句號。 一如以往，今年仁美繼續推出慈善月曆籌款，於新一年參與更多社區活動，回饋社會，並於聖誕派對當日「驗收」慈善月曆。

超過三十多位成員化身「虎女郎」及「豹妹」拍攝迎虎年。

提到早前拍攝慈善月曆，主席程瑤感謝一班成員抽空出席，當日她聯同榮譽主席羅霖、與一班理事及歷屆亞洲小姐和今屆亞姐冠軍陳美儀、亞軍袁群有及季軍梁欣娟，超過三十多位成員化身「虎女郎」及「豹妹」拍攝迎虎年，今年還首次出動BB助陣， 莊韻澄與兒子「母子檔」上陣拍攝，更找來攝影師Raymond Kam操刀。

今年的聖誕派對以「老虎」為主題，主席程瑤希望藉此推動保育大自然的訊意，她表示：「因為下年係虎年，所以係以動物及森林圖案為攝影主題，祝願大家虎年有個新氣象之外，仲希望喚醒大家愛護動物，同關注環保及大自然生態。」羅霖則說：「因為近年因為疫情影響，社會氣氛唔係咁好，所以呢身打扮係希望各界大人細路嚟緊一年好似老虎咁威猛，事事如意。」程瑤續道：「就好似我地今日現場氣氛一樣咁熱鬧咁有活力，而且好感謝莊韻澄帶埋BB參與今次嘅慈善月曆拍攝，大家都畀佢BB哄得好開心。」

莊韻澄（右）與兒子「母子檔」上陣拍攝。

慈善月曆以義賣形式籌款，籌得之款項將會在來年投入一連串社區活動，支援有需要學童及青少年追夢。程瑤表示：「仁美清叙正籌劃一個幫助基層學童及青少年的計劃，支援他們去追尋夢想，發展自我潛能，計劃包括安排行內具份量的導師授課，從中學習到對未來的生涯規劃，導向美好人生目標，實踐夢想。」