連詩雅堅持追求浪漫　抗拒海邊發生關係：好驚有人同埋驚入沙呀！

由連詩雅（Shiga）同蝦頭（楊詩敏）主持的網台節目《絲打圍爐》每集都會邀請嘉賓探討兩性關係，繼上集請來J. Arie（雷深如）大談「大食男」之後，最新一集三人就探討「情趣道具」，更即場試玩，笑料十足。而被封為「純純的」代表的Shiga，在上集直言：「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星，冇性都OK！」今次她就被逼問「幻想自己最想試的刺激性愛場景或玩法」！



連詩雅（Shiga）追求浪漫。（YouTube影片截圖）

Shiga笑言會配合下。（YouTube影片截圖）

Shiga笑言自己可參考的例子並不多，暫時只想到《格雷的五十道陰影》，但被問到可不可以接受鞭打時，她就答道：「都會配合下嘅，始終都係演員嚟嘅。」不過她就依然堅持無論如何都要追求浪漫：「最好就有蠟燭啦，播下啲音樂。（J. Arie︰需唔需要浴缸？）都好喎，有花瓣，好浪漫，我會覺得刺激啲。（J. Arie︰咁你可唔可以喺海邊呢？你頭先講海邊，有星星，呢個時候海邊係冇人嘅。）都唔得，因為我真係好驚有人，同埋我驚入沙呀！」結果令蝦頭同J. Arie都即場爆笑！

答案相當爆笑！（YouTube影片截圖）

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在上集自爆是「大食女」的J. Arie，即場同兩位主持玩滴蠟，不過就嚇親Shiga：「即係會燙親囉？咁點解要玩呀？咪會起水泡囉。」雖然蝦頭同J. Arie多次遊說Shiga嘗試一下，但她就十分抗拒！

Shiga好抗拒。（YouTube影片截圖）

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