開心速遞丨金城安回歸熊家嫁女黑到痹！呂慧儀囧樣揭大婚序幕

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》在年尾有重頭戲！「龔水戀」及「蓮輝戀」兩對高人氣CP終於拉埋天窗，超大陣仗幾乎總動員拍攝，又落重本擺酒影結婚相，一系列嫁女戲將會分三集播出。兩位女主角呂慧儀及林淑敏在「結婚」前都將接新娘花絮擺上社交平台。

熊家大婚！（IG@konniecrab）

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《開心速遞》今日一集（26日）踏入正題，呂慧儀（熊若水）與林淑敏（龍力蓮）準備上頭及接新娘，不過嫁女都嫁得有《開心速遞》風格，整個朝早頭頭碰着黑。由熊若水接生娘生暗瘡開始，到打爛花瓶、兄弟團遲到、壞門鎖、酒店爆水喉等應有盡有！而龍力蓮敬茶好順利，不過懶醒坐私人飛機去婚禮會場，就不小心弄暈了機師，蓮輝自己揸飛機在空中徘徊。今集劇情正路發揮，令人眼前一亮反而是金城安（周嘉洛）回歸。

金城安回歸。（劇照）

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