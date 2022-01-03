萬千星輝丨黃子恆飲恨最佳男配角　《拳王》發揮出色仍未零的突破

最佳男配角朱敏瀚（陳順禎攝）

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角結果出爐，結果由朱敏瀚憑《換命真相》擊敗手黃子恆、張頴康、羅子溢及泰臣（《智能愛人》）四位對手，在羅家英、劉江手中接過獎座。

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今年39歲的黃子恆，1999年投考藝訓班，入行22年，未計今次，總共有四次最佳男配角提名，但從未得獎。雖然入行22年，但前半段多屬投閒置散，直至《味想天開》蓋兆天及《降魔的》郭展明令人眼前一亮，一度被視為無綫潛力股，不過他與裕美及迪子的緋聞卻阻礙了事業發展。2020年重獲新生有四套劇出街，去年亦有《愛美麗狂想曲》及《拳王》。

黃子恆（左）再次失落獎座。（梁碧玲攝）

黃子恆今次在《拳王》演葉迎風，是男主角之一，初段與姚子羚似有若無的感情線演得自然，可以說是一個救全家。其後拳賽戲份演演入肉，黃子恆飾演的葉迎風與張振朗在擂台上互相揮灑汗水，有血有淚，可惜劇集收視低迷反映觀眾支持度，雖然發揮出色但仍然飲恨，只能期待下年再接再厲。