東張西望丨陳彥行哭訴遭理財主管呃簽3千萬保單：會討返呢個公道

無綫資訊節目《東張西望》今日報道，現年45歲的陳彥行（行姐）指摘有大銀行的理財主管扮好人，以圖向75歲的行姐媽媽埋身，結果未有為意下，捲入涉及3000萬保單的風波，過程中行姐更數次激動到流下眼淚投訴：「喺我有生之年，都會討返呢個公道。」

行姐激動到流下眼淚。（節目截圖）

行姐透露事源在2018年，媽媽認識到理財主管佘先生，行姐透露：「初時我聽媽媽講已經係百分之二百信任，講緊一個星期有三、四日佘先生會上我媽媽屋企食飯，有時仲會帶埋太太。」直至同年7月佘先生主動提議為媽媽投資，但由於媽媽年齡限制，要與屋企人開聯名戶口投資，結果令行姐捲入事件，行姐說：「我初時不以為意，我以為佢（佘先生）係同我媽媽講好晒細節、內容，我落去簽個名咁樣。」行姐形容佘先生處理文件時粗疏：「落到去簽文件好簡單，佢係咁話『呢度呢度』，又會飛晒啲頁數，然後就叫我簽名。」節目中，行姐表示與媽媽財政獨立，未過問媽媽的戶口財政狀況。

行姐捲入一單涉及3000萬保險的事年，向《東張》展示一大埋文件。（節目截圖）

直至今年5月27日，行姐收到佘先生離職通知，然後惡夢開始，行姐說：「我媽媽差啲暈低，個戶口差啲蒸發晒。」佘先生曾上行姐媽媽屋企道歉，行姐亦展示佘先生道歉錄音：「可能我做得唔好，冇每月計正負數，約得幾位傾都係想表達返，我唔係就咁走咗去。」錄音中有親戚反問佘先生：「每張一百萬，有五張（保單），仲要供三年，咁係咪仲要1500萬？」佘先生道歉其後稱：「我知道陳太其實對我好好，我都想幫你哋完成申索，但都係同大家講多次對唔住，我都知呢樣嘢好煩，真係對唔住。」

行姐最終要自己向保險公司查詢，結果收到六份財務分析表，得知有六份已失效，行姐控訴：「佢製造假像，以為我係百萬富翁。」

為行姐媽媽管理佘先生向行姐家人道歉。（節目截圖）