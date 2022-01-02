萬千星輝2021丨陳自瑤入行21年奪女配　台慶頒獎禮成功破蛋捱出頭

《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角結果出爐！陳自瑤（Yoyo）憑《寶寶大過天》成功跑出，順利擊敗姜麗文（《愛回家之開心速遞》）、麥美恩（《智能愛人》）、劉佩玥（《換命真相》）及何依婷（《星空下的仁醫》）四位對手。



陳自瑤實現《萬千星輝頒獎典禮》零的突破，入行21年首度奪下「最佳女配角」。(chenchiyiu@IG)

今年40歲的陳自瑤，於2000年18歲以模特兒出道，2004年加入無綫（TVB），首套參演的為電視劇《赤沙印記@四葉草.2》（2004），清純氣質令觀眾留下深刻印象。入行21年，陳自瑤多數獲派飾演小三、奸妃角色，因而被定型，演藝路一直浮浮沉沉，始終未迎來擔正機會。多年來觀眾多留意她與老公王浩信的婚變傳聞，去年王浩信奪下視帝，發表感言時感謝太太，她疑似「黑面」一事更惹起話題。

《四葉草2赤沙印記》（2004年）：劇集由司徒瑞祈、蔡淇浚、楊秀惠、李思欣等主演，而陳自瑤當年更因劇集被網民封為「四葉草女神」。（《四葉草2赤沙印記》劇照）

不過直到2020年，陳自瑤事業開始迎來起色，在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角獲大受好評，演技備受認可。今年在聲演比賽節目《好聲好戲》奪下總冠軍，演技再次獲肯定，更獲汪明荃公開推薦做女主角。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》當晚，陳自瑤（YoYo)老公王浩信奪得視帝後，在台上感謝太太照顧女兒時，坐在YoYo身邊的何依婷全程直擊她黑面，鏡頭全程捕足住二人表情相映成趣。

陳自瑤曾三度入圍「最佳女配角」，亦曾獲提名「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視拍檔」，但卻未曾獲頒任何獎項。今次她在《寶寶大過天》演技獲讚大躍進，將面對流產時崩潰爆喊演技發揮得淋漓盡致。今次在頒獎禮中終升格最佳女配角，都算實至名歸。

陳自瑤奪下《好聲好戲》總冠軍。（影片截圖）

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