萬千星輝2021丨陳自瑤入行21年奪女配　台慶頒獎禮成功破蛋捱出頭

《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角結果出爐！陳自瑤（Yoyo）憑《寶寶大過天》成功跑出，順利擊敗姜麗文（《愛回家之開心速遞》）、麥美恩（《智能愛人》）、劉佩玥（《換命真相》）及何依婷（《星空下的仁醫》）四位對手。
今年40歲的陳自瑤，於2000年18歲以模特兒出道，2004年加入無綫（TVB），首套參演的為電視劇《赤沙印記@四葉草.2》（2004），清純氣質令觀眾留下深刻印象。入行21年，陳自瑤多數獲派飾演小三、奸妃角色，因而被定型，演藝路一直浮浮沉沉，始終未迎來擔正機會。多年來觀眾多留意她與老公王浩信的婚變傳聞，去年王浩信奪下視帝，發表感言時感謝太太，她疑似「黑面」一事更惹起話題。
不過直到2020年，陳自瑤事業開始迎來起色，在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角獲大受好評，演技備受認可。今年在聲演比賽節目《好聲好戲》奪下總冠軍，演技再次獲肯定，更獲汪明荃公開推薦做女主角。
陳自瑤曾三度入圍「最佳女配角」，亦曾獲提名「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視拍檔」，但卻未曾獲頒任何獎項。今次她在《寶寶大過天》演技獲讚大躍進，將面對流產時崩潰爆喊演技發揮得淋漓盡致。今次在頒獎禮中終升格最佳女配角，都算實至名歸。
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