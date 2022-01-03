萬千星輝2021丨劉佩玥失落女配角獎　入行9年獲封「最強小三」

《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角結果出爐！加入TVB 17年的陳自瑤憑《寶寶大過天》勇奪最佳女配角，入行9年的劉佩玥（Moon）則失落最佳女配角獎。



劉佩玥（Moon）。（圖片來源：HOF）

32歲的劉佩玥2013年參選港姐，奪下季軍簽約無綫（TVB）。翌年她便獲得拍劇機會，出道作品為《四個女仔三個Bar》（2015），其後亦獲得不少演出機會。她於《幕後玩家》（2016）飾演小三「Emma」令觀眾留下深刻印象，更獲封「最強小三」之名。2016年時她首度憑《幕後玩家》入圍「最佳女配角」，2018年曾憑《跳躍生命線》入圍「最佳女主角」，2019年再憑《十二傳說》再度入圍女配。

劉佩玥在《逆天奇案》眼鏡Look。

今年劉佩玥的演技迎來突破。她於今年播出的《逆天奇案》、《把關者們》和《換命真相》都有不少戲份，更因在上述三劇中均飾演寡婦，被笑連續三劇剋死老公，成為繼楊卓娜後的新御用寡婦，惹起網絡熱話。

劉佩玥在《換命真相》中，所演的楊紫山嬌縱潑辣。（劇照）

在《換命真相》中，劉佩玥飾演的「楊紫山」嬌縱潑辣，非常有火，是非常適合她的戲路。她在其中更與小鮮肉丘梓謙（飾劉星）有多場肉搏戲，非常吸睛。網民都大讚兼表示她飾演「性感壞女人」非常出色。

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換命真相 | 劉佩玥被變態佬偷底褲 露美背長腿同丘梓謙玩曖昧