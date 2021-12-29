愛上我的衰神丨「少年胡鴻鈞」馮皓揚演技昇華　迷茫憎恨一氣呵成

電影《媽媽的神奇小子》早前上畫時有良好口碑，票房突破2000萬亦代表香港參加角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片，其中演繹少年蘇樺偉的馮皓揚令人留下印象。原來現時17歲的馮皓揚在無綫新劇《愛上我的衰神》亦有角色，再次演繹主角的少年版，今次飾演少年胡鴻鈞同樣交到功課，令人眼前一亮。

馮皓揚在電影中飾演少年版蘇樺偉。（官方圖片）

無綫劇集《愛上我的衰神》昨晚（28日）播出第二集，講到陳北河（胡鴻鈞飾）處處忍讓相依為命的嫲嫲林四妹（羅蘭飾），不過林四妹偏心爛賭的兒子陳川（李岡飾），對陳北河非常刻薄。胡鴻鈞原本的發揮已經有種處境好凄涼的感覺，不過「少年胡鴻鈞」馮皓揚更加出色，由初時被羅蘭及李岡軟硬兼施要脅借財仔的迷茫，再到大耳窿上門追數被人打的惡懼，最後發現爸爸在門外逃走的憤恨，幾個表情補充到「陳北河」這個角色的成長背景，比起同劇新晉演員發揮更加出色。

「少年胡鴻鈞」馮皓揚短短幾鏡就交代了角色背景。（節目截圖）

馮皓揚除了在《媽媽的神奇小子》及《愛上我的衰神》有演出，亦拍過電影《入鐵籠》飾演馬志威童年、港台劇《星星的孩子—魚蛋》，又曾為歌手張敬軒的《天才兒童1985》MV演出。

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