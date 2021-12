徐子淇(Cathy)今日(29日)在Instagram上分享數張靚相,雖然徐子淇已經是4位孩子的媽媽,但是相中的她皮膚狀態非常好,白裏透紅,一系列相片中還有與丈夫李家誠的合照,兩人冰天雪地中在木屋前相擁,如膠似漆,笑得非常開心。另外,Cathy還貼出與兩位朋友合照,並在帖文中表示:「Reminiscing the crispy cold air and our white christmases. Are these popping up on your phone memories these few days too?」(回想起清脆的冷空氣和我們的白色聖誕節。這幾天你的手機記憶中是否也出現了這些?)相信帖文中的相片是她最近幾年在外國過聖誕節的照片。

