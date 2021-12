「十優港姐」麥明詩(Louisa)今日(29日)在Instagram上分享自己對2021年的感受:「in 2021,I worked hard. hence look sxxt especially in 3rd pic lol (2021年,我好努力工作,所以第三張照片我個樣真係好殘)」,從圖片中可以看到麥明詩經常望住電腦埋首工作,無論是拍劇時還是到餐廳用膳時都要忙住做嘢。

麥明詩表示她希望人生可以有更多的嘗試,在2020年決定開始淡出熒幕,轉行當上了商業顧問,不過她就表示自己不會完全放棄幕前的演出,早前便參與亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》的拍攝,劇中與黃德斌有複雜的感情線。

點擊下圖睇下Louisa嘅日常: