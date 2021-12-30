溫碧霞回港一家三口慶祝聖誕　最窩心收到愛兒一份無價寶禮物

溫碧霞（Irene）為拍攝重頭大製作歷史電影《瘋狂731》在內地足足逗留了4個月，日前完成「長春電影節開幕式」後，終於回港了！剛好趕及回家與老公Kenny及兒子Xavier一家三口團聚慶祝聖誕，Irene最心甜是收到愛兒一份無價的聖誕禮物……香吻一個！

溫碧霞抵達香港後，心情相當興奮，笑得也特別燦爛：「第一次回香港感覺特別興奮，已經四個多月沒有見我的大小情人了（老公Kenny及囝囝Xavier），回家真好，心情超級開心興奮，以前不停中港兩邊走，離家都習以為常，但疫情後，不知怎的，在外地總是很思鄉，很掛念家人及狗狗Angel，回家第一件事，就是要擁抱他們。」

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Irene最開心是剛好趕在聖誕回港，跟家人開聖誕派對及交換禮物，老公Kenny送了一個靚手袋和藝術品給她，而囝囝Xavier的一份聖誕禮物最令Irene窩心：「Xavier送了我香吻，哈哈，呢份聖誕禮物係無價寶，其實他們送什麼都無所謂，最緊要大家可以一起過聖誕新年已經很開心滿足，愈嚟愈覺得和家人一起的時間愈來愈少，愈更多珍惜，希望快啲通關大家就可以多些時間在一起。」本來聖誕後要馬上回內地開工，但在她努力要求下，最終獲公司批准Irene過完農曆年才回內地工作。