溫碧霞回港一家三口慶祝聖誕　最窩心收到愛兒一份無價寶禮物

溫碧霞（Irene）為拍攝重頭大製作歷史電影《瘋狂731》在內地足足逗留了4個月，日前完成「長春電影節開幕式」後，終於回港了！剛好趕及回家與老公Kenny及兒子Xavier一家三口團聚慶祝聖誕，Irene最心甜是收到愛兒一份無價的聖誕禮物……香吻一個！
溫碧霞抵達香港後，心情相當興奮，笑得也特別燦爛：「第一次回香港感覺特別興奮，已經四個多月沒有見我的大小情人了（老公Kenny及囝囝Xavier），回家真好，心情超級開心興奮，以前不停中港兩邊走，離家都習以為常，但疫情後，不知怎的，在外地總是很思鄉，很掛念家人及狗狗Angel，回家第一件事，就是要擁抱他們。」
點擊下圖瀏覽Irene生活照：
+3
Irene最開心是剛好趕在聖誕回港，跟家人開聖誕派對及交換禮物，老公Kenny送了一個靚手袋和藝術品給她，而囝囝Xavier的一份聖誕禮物最令Irene窩心：「Xavier送了我香吻，哈哈，呢份聖誕禮物係無價寶，其實他們送什麼都無所謂，最緊要大家可以一起過聖誕新年已經很開心滿足，愈嚟愈覺得和家人一起的時間愈來愈少，愈更多珍惜，希望快啲通關大家就可以多些時間在一起。」本來聖誕後要馬上回內地開工，但在她努力要求下，最終獲公司批准Irene過完農曆年才回內地工作。
溫碧霞遊三亞當返回峇里島 渴望睇《梅艷芳》電影憶念梅姐溫碧霞零下8度嚴寒穿露肩晚裝行紅地毯 公開抗寒秘訣令人驚訝溫碧霞大曬美背遊蘇州 近鏡拍攝食大閘蟹皮膚狀態盡現溫碧霞曬結婚照慶21周年紀念 外貌根本零改變獲網友激讚溫碧霞慰勞工作團隊到海南島度假慶中秋：這一年大家都辛苦了！