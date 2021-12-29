李嘉欣低頭沉思新相迎接2022年　意外撞樣《造星IV》子涓

大美人李嘉欣上周六聖誕節為ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽擔走星級評判，不過總決賽並沒有機會給五位評判作現場點評，直至李嘉欣上台頒發冠軍獎座予Marf（邱彥筒），才被鏡頭捕捉到講了一句「恭喜」。

全民造星IV．總決賽︱19歲Marf勇奪總冠軍 李嘉欣頒獎：恭喜！

李嘉欣之後在社交平台轉發片後，再次正式恭喜Marf贏到冠軍。今日（29日）趁臨近除夕，上載新相準備迎接2022年。李嘉欣站在聖誕樹旁微微低頭影相，有網民大讚「一啲都唔膠」、「果然係大美人」，與當日上鏡有好大分別。不過李嘉欣這兩張低頭相，有幾分似《造星IV》的師姊夏子涓，一樣面尖鼻高，似乎睇完女團比賽補充到青春活力。

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𝐀𝐬𝐡 鍾卓穎

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游嘉欣

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