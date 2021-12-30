萬千星輝2021丨陳瀅性感唔夠王敏奕靚絕全場　李佳芯罕有大露背

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於本周日（1月2日）晚八點假電視廣播城舉行。今年頒獎禮加入不少新元素，除了提前選出五強名單、在頒獎禮當日新增由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」外，一眾五強候選人早前更齊齊著靚靚為頒獎禮拍攝場刊，眾人更分別接受了無綫娛樂新聞台及東張西望專訪，大談賽前感受及心水得獎人。當中鍾嘉欣及梁芷珮更是完成隔離不久便趕來拍攝場刊。至於因工作關係未能抽空現身拍攝場刊的鄭嘉穎及陳貝兒，則由大會另作安排。



最佳女主角的五強名單︰（左起）鍾嘉欣、黃智雯、林夏薇、李佳芯、姚子羚。

今年一眾視帝候選人均十分謙虛及禮讓，馬國明及鄭嘉穎異口同聲點名睇好譚俊彥，對此譚俊彥坦言感恩，並笑謂：「我要多謝兩位師兄咁客氣，尤其馬明，佢曾經同我講過好多好鼓勵我嘅說話，多謝你哋，亦都承你哋貴言啊。」另一同樣獲得很多人支持的還有張振朗。入圍最受歡迎電視男角色、飛躍進步男藝員及最受歡迎電視歌曲的胡鴻鈞，便看好振朗和鍾嘉欣：「視后我睇好鍾嘉欣，我唔想好似佢fans咁，但我真係希望佢有好成績。男主角我就希望係張振朗，佢每套劇每個角色都真係用盡佢嘅能力去演，所以我覺得佢好值得嘉許。」陳展鵬則搞笑地順勢宣傳將於下年1月10日晚9點半播出的新劇《鐵拳英雄》，「唔知係咪我依家有咗小朋友，咁可以叫我鐵拳爸爸，哈哈，嘩！幾犀利呀。」

李佳芯的晚裝其實是大露背的！

李佳芯的露背look好有睇頭。（影片截圖）

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視后方面各候選人同樣惺惺相惜，姚子羚表示：「另外四位我自己都好喜歡同欣賞，佢哋四個都係好努力、好優秀，我覺得邊個攞獎都會好開心。」林夏薇則笑言要努力準備當晚戰衣，「因為拍緊劇，我未有好多時間試，希望出到嚟係端莊又靚嘅打扮。」女子組方面，姜麗文今年可謂交出亮麗成績單，先後入圍「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」以及「飛躍進步女藝員」五強；對於獲取如此佳績，姜麗文坦言嚇親：「好驚喜、好感恩、好享受依家呢刻，因為唔知幾時再會發生呢件事。信心我唔敢講，因為事實上其他候選人我都好尊重同欣賞，但我當然想攞獎啦，但唔代表應該攞㗎嘛。」

陳瀅角逐「飛躍進步女藝員」一獎，場刊拍攝當日以性感打扮先贏一仗。（YouTube影片截圖）

陳瀅有份角逐「飛躍進步女藝員」一獎，場刊拍攝當日以性感打扮先贏一仗。她接受TVB娛樂新聞台訪問時表示想得到「最佳衣著藝人」獎，她大爆造型師下令如果她想得獎，就要先減5磅，她又說︰「而家聖誕喎！盡量啦，但係暫時未有任何成績嘅，所以唔使望啦！哈哈！」而王敏奕就表示自己「冇諗」得這個獎，因為自己穿衣一向行「穩陣派」！

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談到劇集《愛‧回家之開心速遞》入圍多項提名，憑「金城安」一角入圍「最受歡迎電視男角色」的「愛‧回家」成員周嘉洛坦言很興奮：「我好開心同媽媽（滕麗名憑熊尚善一角入圍最受歡迎電視女角色）一齊入圍，仲要都係電視角色獎！」至於向來擅長搞笑的陸永，對於入圍最受歡迎電視男角色竟未打仗先認輸，十分搞笑：「我梗係冇（贏嘅機會）啦，點會有啊，一嚟對手強，二嚟個人弱，唔需要對手好強，你自己好弱就已經知道冇㗎喇。」而入圍男配的張頴康，則笑指原本打算問劇組借戰衣了事：「我有問過劇組我有套結婚嘅禮服可唔可以借嚟出席頒獎禮，但我返去同我太太講時，佢叫我唔好咁。」