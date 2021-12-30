愛回家丨張景淳愁爆宣布暫別劇組：龔燁會休息一段時間

《愛·回家之開心速遞》日前播出「龔水」婚禮一集，張景淳開live時透露接下來一個月都仲會有佢，但三月就唔會再有「龔燁」。(IG圖片）

呂慧儀同張景淳喺《愛·回家之開心速遞》嘅「龔水戀」近日終於修成正果，「龔水黨」粉絲們更為二人斥巨資做應援祝賀，而二位主角日前亦特意安排60多位粉絲齊齊見證他們大婚，場面熱鬧。不過，正當唔少觀眾期待「龔水」會有愛情結晶品之際，張景淳日前喺IG直播時，突然宣布龔燁將會暫別劇組，令唔少粉絲感到十分錯愕！

張景淳在直播時提到「希望自己可以係龔燁，咁會少好多唔方便嘅嘢。」(IG截圖)

張景淳日前深夜開live時，唔少粉絲都恭喜「龔水」大婚，不過，當有人問到故事會否發展到生BB時，張景淳沉思數秒後，以英文回答：「probably not(大概唔會)……同埋龔燁遲少少會有一段時間休息……」之後有人問三月會唔會有龔燁的戲份，張景淳就話「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見返。」

呂慧儀同張景淳因合作《愛．回家之開心速遞》而屢傳緋聞。(IG@cheungstanley)

有fans對於「龔燁」嘅離開大感不捨，並指張景淳看似十分傷心，張景淳以英文表示：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。亦希望每一位都可以重新得到快樂，包括我自己。」雖然直播長達一個多小時，但張景淳未有交代離開《愛·回家之開心速遞》嘅原因，而當被問到幾時重返劇組時，佢都只係話「唔知道」，語帶無奈。其實早前有傳劇組因出現兩大「遲到王」而令高層曾勵珍（珍姐）十分憤怒，最後更直衝錄影廠鬧訓話。被指係「遲到王」張景淳由始至終都未有回應過，至於另一被傳係「遲到王」嘅林淑敏，其「老公」許家傑就以人格擔保護航。