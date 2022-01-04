專訪丨陳曉華宅女本性戀情等運到　推晒媒人朋友：唔想Dating！

2018年冠軍陳曉華（Hera）出道僅三年，拍到第四套《異搜店》已成為女主角，是近幾屆港姐當中最快做女一的一位。不只觀眾覺得詫異，連Hera第一次知道天降大任，都驚訝反問監製：「吓，真係㗎？」突如其來的機會令Hera再次明白自己有所不足，她早前接受《香港01》訪問，透露花了約一年時間學習、梳理情緒，變成現在外剛內柔的紅玫瑰。

攝影：陳順禎

場地：Urban Coffee Roaster（TKO）



Hera對於突如其來的女主角，開心又驚訝。（陳順禎攝）

Hera今次在《異搜店》演樂觀開朗的古董店太子女馮祖儀，回顧一年前的拍攝現場，原來當時處女作《迷網》剛播出，正是網民批評她口齒不清的時候，加上經驗尚淺壓力不少：「第一次拍《迷網》我會用混沌狀態去完成，好不知所措。」到真正着手埋位做女主角，仍然帶點迷惘：「發現自己係好多嘢都唔識，要用一個好低分嘅分數形容自己，要加緊步伐學多啲嘢，留意多啲人點準備一場戲。」

壓力加上經驗少，未識發揮，令Hera決心去上戲劇班。（陳順禎攝）

《異搜店》係轉捩點

首次擔正有好多事要習慣，《異搜店》由Hera與何廣沛兩人串連故事，足足有三個月冇放過假：「瞓得最少係朝早拍到第二朝，再拍到第二朝凌晨，即係48小時，經常都係咁。」由於信心不足，Hera更會犧牲食飯咪劇本：「我會坐喺廠入面自己溫書，最難係個狀態，要記台詞又要記前文後理。」印象最深是有場喊戲，要分十個鏡頭拍攝，來來回回培養出來的情緒就會消失，如何保持傷感？「點keep到呀！哈哈哈哈！之前等埋位會傾偈但好易分心，所以我就冇再同佢哋講嘢。」Hera自己搵到解決方法。

由新手村出發遇到好多挫敗，令Hera決心學戲，結果由去年聖誕節開始，接連報了三次戲劇班，兩班跟雞Sir（劇場演員邱頌偉）、一班跟彭秀慧上堂。Level up之後最明顯分別，大概是心態，Hera形容：「拍《異搜店》唔識將台詞同情緒融會貫通，之前會幻想自己用一種情緒應付到，但理想同現實有差別，上咗堂之後識放鬆，依家拍戲好開心好enjoy。」

自稱宅女仍然單身，不過有好多朋友睇唔過眼想介紹男仔給他認識。（陳順禎攝）

單身原因：我係宅女

《異搜店》未拍完，率先為Hera帶來與何廣沛的緋聞，有報道指兩人經常出雙入對，Hera就說只是因為好多時都有一齊拍的場口。Hera又大爆何廣沛驚青秘密：「拍緊時如果有啲靈異嘢，我會問點會咁樣，佢會話佢真係好驚，但唔會展露出嚟。有次拍到朝早收工，一齊去停車場攞車，入咗部𨋢盞燈突然熄晒，我哋出去燈又開返，我哋唔敢再入去。」訪問一年前傳過Hera與陳卓賢（Ian）、狄易達等多角戀，她呼冤說本身是宅女性格，到現時仍然單身：「唔想咁主動去認識其他人，因為工作好忙好難維持關係。有好多朋友想介紹男仔畀我識，我覺得好尷尬，唔想dating咁見面，我相信有緣份。」

Hera與何廣沛串起故事，經常見面傳出緋聞，不過Hera睇見的卻是他的驚青。（《異搜店》劇照）

嗜甜解壓暴脹10 KG

Hera最近開始在YouTube成立個人頻道，片中形容以前人生似白色較單純，現時愛上玫瑰一樣的紅，外表堅強，不易被人察覺受傷。她在訪問中透露，以前太在意其他人意見，無所適從：「我會有段時間瞓唔着，又食好多嘢，最難過時會食好多甜品，不停食好多嘢。」因此時瘦時肥，最誇張時暴脹10 KG，今年終於學識喘息，聽其他人聲音同時，會把握時間聽更多自己內心。

學識聽自己內心，Hera神態比以前更加輕鬆。（陳順禎攝）

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