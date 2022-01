由Lily Collins首次監製兼主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)第二季已回歸,繼日前劇迷認為劇情跟《安眠書店》(YOU)有所聯繫後,再有網民推測在《色慾都市》中飾演Samantha Jones的Kim Cattrall有機會在第三季亮相?

《艾蜜莉在巴黎》由《色慾都市》(Sex and the City)班底製作,兩套劇集亦是走時尚愛情路線。有網民重提Kim Cattrall因被排擠而沒有參與《色慾都市》延續篇《And Just Like That...》,當中劇情交代了Kim所飾演的「Samantha」搬到倫敦工作。巧合地Emily的新歡Alfie亦來自倫敦,新一季劇情很有可能會上演Emily為了Alfie搬到倫敦,在工作期間遇上「Samantha」。

當然創作人Darren Star和Kim本人至今仍沒有回應這個傳聞,但有大量劇迷都表示很想看到Emily的職場技巧及愛情生活被「Samantha」教訓一下的劇情,更笑言非常期待《艾蜜莉在巴黎》與《安眠書店》及《色慾都市》來個Crossover。