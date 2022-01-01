SBS演技大賞2021︱宋慧喬失落視后　金素妍獲頒「大獎」爆喊

《SBS演技大賞2021》各個大獎已全部頒發，宋慧喬今晚失落視后，分別由李荷妮及金裕貞大熱奪得。而「大獎」方面則由《The Penthouse》金素妍獲得，她一上台就爆喊，場面感動。



金裕貞獲獎時也罕有落淚。（SBS截圖）

《SBS演技大賞2021》的女主角獎分別由《紅天機》金裕貞和《One The Woman》李荷妮奪得。其中金裕貞獲獎時流下感動的眼淚，她感謝劇組上下都非常認真用心地聆聽她的聲音，這令她覺得責任更大，希望日後也能成為聽取別人內心的演員；而婚後首次現身的李荷妮則笑言想把獎項送給老公。

李荷妮婚後首次現身，似乎相當幸福。（SBS截圖）

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李相侖出演《One The Woman》後人氣急升。（SBS截圖）

男主角獎則由《模範的士》李帝勳及《One The Woman》李相侖獲得。李相侖感恩遇到一個好團隊，讓他有機會得獎，對他來說就像禮物一樣；李帝勳亦暗示劇集可能有第二季，雖然未知會是甚麼時候，但他也十分期待。李帝勳講到「金道奇」一角是他一生也不會忘記的角色，希望大家也不要忘記。

李帝勳暗示《模範的士》可能有第二季。（SBS截圖）

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而今年的「大獎」則由《The Penthouse》金素妍大熱奪得，她講到：「28年前在SBS做綠葉，想不到SBS今天給我這麼大的獎項…」金素妍雖然一上台就哭成累人，但她也不忘逐位演員多謝。最後當然有提名老公李尚禹，感謝對方一直給予他支持及鼓勵，成為她的支柱。

金素妍獲獎後哭成淚人。（SBS截圖）