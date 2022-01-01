2022跨年｜Faye唱〈Lydia〉前奏一響全場暴動！網民：回憶返晒嚟

【2022跨年／F.I.R.／詹雯婷／Lydia】睽違3年多再次推出新專輯《在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》的台灣歌手詹雯婷（Faye、飛），31號擔任桃園跨年晚會「Meet遇見桃園」演出嘉賓，一登台就帶來讓全場歡聲雷動的神曲〈Lydia〉。她坦言，能在跨年晚會演唱17年前的經典歌曲意義非凡，也非常開心。



詹雯婷一連帶來4首歌曲，除了兩首新曲〈詠愛〉與〈焚風〉外，〈Lydia〉與〈月牙灣〉都是膾炙人口的經典神曲，讓全場數萬人的桃園跨年現場驚喜連連，一聽到歌名或是前奏就歡呼不斷。有趣的是，就在電視準備進廣告前一刻，主持人黃子佼提議全場合唱〈Lydia〉，詹雯婷也立刻大方清唱展現好歌喉，與全場萬人合唱！

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桃園跨年演唱會完整卡司強大，包含Bill畢書盡、韋禮安、李玉璽、王識賢、李千那、羅文裕、Faye詹雯婷、熊仔、Julia吳卓源、艾怡良、八三夭與李玖哲，主持人則是「三金典禮」御用主持的黃子佼與搭檔宇珊。

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