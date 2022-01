1986年度港姐亞軍,現年54歲的吳婉芳 (May) 是圈中出名的凍齡美女,她的強大優良基因亦遺傳了給三名子女。May的二仔胡智同(Lynus)今年23歲,於牛津大學畢業,熱愛健身和做運動的他憑住俊朗的面孔,以及爆肌身形吸納了大批粉絲,被譽為城中筍盤。Lynus昨日趁除夕於IG post了他最新的曬肌靚相,並留言表示:「2021 its been good, watch out 2022! Big year ahead」告別2021迎接2022。而相中的Lynus除了依然是好大隻健碩之外,留長了瀏海的他更是愈來愈靚仔,完美展現了媽咪的強大基因。

點擊下圖看更多Lynus的爆肌照:

+ 14

+ 4