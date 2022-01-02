萬千星輝2021丨姜麗文擺脫秦沛囡囡之名　入TVB 4年奪飛躍獲肯定

《萬千星輝頒獎典禮2021》今晚（2日）舉行，姜麗文憑《愛回家之開心速遞》奪下「飛躍進步女藝員」，爸爸秦沛亦有出席頒獎禮，姜麗文發表感言時多謝爸爸以及叔父爾冬陞。而另一位叔父姜大衛亦在今晚奪下演藝大獎。



姜麗文。(lesleychianglove@IG圖片)

35歲姜麗文（Lesley）加拿大英屬哥倫比亞大學心理學系畢業，懂得4種語言。出身演藝世家的她是「星二代」，父親是資深演員秦沛、叔父是姜大偉及爾冬陞，堂姊夫為無綫（TVB）藝人曹永廉，2010年她與哥哥姜文杰以兄妹檔組合身分勇闖樂壇。她談及入行辛酸時曾提及，耗盡20萬積蓄出歌，卻因而「試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值5、60蚊都買不起，是喊住走。」一時惹起爭議。

Lesley跟爸爸秦沛感情要好，常常放合照上社交平台。（姜麗文IG圖片）

她於2017年11月加入TVB，成為旗下經理人合約女藝員，她在高收視處境喜劇《愛回家之開心速遞》飾演鬼馬菲傭「Liza」一角，大受歡迎，其後又參演劇集《街坊財爺》（2019），及後再飾演「Meli」，演一對孖生的菲律賓外傭，黝黑皮膚加服裝打扮，一口菲律賓式廣東話，相當神似，因而人氣急升。

近年她亦參演不少重頭劇集，包括《踩過界II》（2020），又在台慶劇《星空下的仁醫》（2021），其中在《仁醫》中飾演病童的母親何太，被網民力讚：「果然係秦沛個女」，演技再獲肯定，未來更將亮相《白色強人II》。今年她三料入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》，包括「最佳女配角」、「最受歡迎電視女角色」以及「飛躍進步女藝員」，她受訪時透露父親讚她是「姜家最勁」。而她入TVB 4年便奪下「飛躍進步女藝員」，算是實至名歸。

姜麗文飾演菲傭大受歡迎。（《愛回家之開心速遞》劇照）

姜麗文於《星空下的仁醫》演技再獲肯定。（劇集截圖）

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