周杰倫昆凌首次曬出兒女高清正面照　點解網友又提王力宏？

周杰倫（周董）與昆凌一直被公認是圈中的的金童玉女，自相戀到結婚，現時育有一子一女，，加上二人常常在網上曬恩愛，外界對他們這段感情一直都看好以及羨慕。

昨天（1日）二人雙雙一起發布全家福的照片，加起來有50萬人讚好，昆凌寫道：「周家人祝您和您的家人度過一個當之無愧的假期，並祝您新年快樂。祝2022年身體健康，幸福美滿！」，同時這是二人激罕的首次曬出兒子和女兒的高清正面照中，因為以往二人發布兒女的照片也不算太清晰，這次從相中看見女兒遺傳了母親的良好基因，長大絕對是女神級人馬，而兒子「小周董」擺出勁Chok表情，看來是得到了周董任何時候都要耍帥的技能。另外除了在元旦分享全家合照，跨年夜當晚，昆凌也曬出和周董貼臉的甜蜜照，更講到：「周杰倫是我的一輩子。」

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而去年年底王力宏與前妻李靚蕾鬧出婚變，王力宏被李靚蕾毀滅性大爆料，長年以來的「好男人」形象完全破滅，當時就有不少網友到周董的社交網站留言寫道，請他一定要撐住，認為他和昆凌是幸福夫妻模範，千萬不要出問題。這次網友再見到他們發布的甜蜜合照，又再寫道：「要幸福下去」、「千萬不要令我們的美好破滅」、「與王力宏真的很大對比」。