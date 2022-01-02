萬千星輝丨《星空下的仁醫》奪兩馬來西亞獎　鍾嘉欣榮登大馬視后

Gin Lee負責今晚的三個海外獎。（影片截圖）

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2021》今晚舉行，亦有頒發「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」三個海外獎，並邀請到歌手李幸倪（Gin Lee）及港澳馬來西亞商會主席拿督顏溪俊頒獎。

鍾嘉欣得到奪兩馬來西亞視后獎。（影片截圖）

馬來西亞視后由鍾嘉欣《星空下的仁醫》得獎，她得獎時說：「好多謝馬來西亞觀眾鍾意章以芯，我唔知將來仲有冇機會上呢個台，我入行都17年，真係好快。除咗幕前風光，但演員要站好一個位置，係要付出好多汗水，無論邊個攞獎，我都好高興，好多謝TVB呢間母校。」《星空下的仁醫》兼得最喜愛電視劇集，鍾嘉欣特別開心，在台上與其他演員興奮牽手。

《星空下的仁醫》再奪最喜愛電視劇集，鍾嘉欣特別開心。（影片截圖）

而馬來西亞視帝由譚俊彥憑《換命真相》得到，是他今晚繼最佳衣着獎後再次得獎，他簡短道謝：「多謝時光呢個角色，畀咗我一個好嘅時光。」