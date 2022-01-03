全民造星IV丨Ash親密合照曝光驚傳離婚　疑似前夫：失去了我最愛

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》上月聖誕節完成總決賽，三甲Ｍarf、阿Gao及Day可以直入女團，其餘女團成員仍未知數，雖然曾傳過有初步名單，但fans仍然為落選偶像盡最後一分力爭取女團入場卷。當中於分組賽第一回合就出局的Ash（鍾卓穎），由於有甜美聲線，一直被視為女團黑馬。

Ash今日上載扁嘴相。（IG@iamashleyyy___）

不過圍繞Ash的還有感情生活傳聞，比賽時有網民發現Ash已婚，不過她當時在社交平台回應指想保護另一半，而且丈夫知自己鍾意唱歌，「佢第一個舉腳贊成」，最後提到：「因為人生可以好短暫。所以不論係另一半定係呢一個比賽，選擇左我就唔會後悔。」

全民造星IV︱天籟Ash絕密舊片段翻出 驚爆上年已經做人妻

今日（3日）網上流傳新發展，有網民發現疑似Ash丈夫上月底（29日）在社交平台宣布離婚，他分別以三個post寫到「一起在香港結婚生活，最後，一起在香港簽字離婚。」、「我不後悔遇見你，不後悔這幾年的相處。」、「我失去了我的最愛我的太陽」等，並將會一個人返回台灣，字裡行間就算離婚都仍然情深款款。由於最後道別的post附上大量與Ash的合照及咀嘴相，加上部份相片與早前傳Ash結婚時相同，而Ash亦有like男子最初的相片，令網民深信Ash最近情變。

疑似Ash丈夫上載大量合照，依依不捨宣布離婚。（IG@taiwan.fatboy）

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