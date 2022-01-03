萬千星輝丨林夏薇爆老公打定輸數 譚俊彥重提做路人甲日子

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主角」與「最佳女主角」分別由譚俊彥以及林夏薇奪得。林夏薇打敗了頭號勁敵鍾嘉欣封后，問到心情如何，她說：「其實我覺得今晚邊個攞獎都係實至名歸嘅，因為每一位都好有實力。」她又謂不少人覺得她是近年才拍TVB的劇，但她實際上是2004年已加入TVB開始拍劇，至今已經17年。她表示在TVB的日子並不艱辛，反而是北漂的日子才辛苦：「自己一個人住地下室，要自己拉電線，黐牆紙。」
而同樣曾在內地做演員的譚俊彥就表示自己也感同身受，他說：「TVB就係一大家庭，好安全，唔會有咩危險性。」他指自己最初演戲時曾經是路人甲，能夠有今日的成績，他的心情好激動，腦海仍然一片空白。林夏薇直言她老公已打定輸數：「我老公今晚有陪我嚟，佢叫我enjoy個騷，話我應該無獎㗎喇，所以一宣布我個名時，我個腦係一片空白。」譚俊彥又多謝另外幾位視帝五強入圍者說：「佢哋個個都好好，振朗同我講話要攞就攞晒。」
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