全民造星IV丨Ash傳離婚即被揭黑歷史　跳鋼管舞都係假清純證據？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎）雖然早早出局，但高人氣又接廣告又做張天賦（MC）MV女主角，似乎是女團黑馬人選。不過今日（3日）被網民發現，有疑似Ash前夫在社交平台透露已離婚，即晚成為討論話題。

疑似前夫宣布已離婚。（IG@taiwan.fatboy）

全民造星IV︱Ash鍾卓穎自爆中學曾被欺凌：冇人提唔代表冇發生過

全民造星IV丨Ash親密合照曝光驚傳離婚 疑似前夫：失去了我最愛

原本Ash已經挾高人氣獲眾多網民關注，早前比賽時曾傳她已婚，到今日離婚消息傳出，有網民指她雙面人，製造婚姻美滿假象賣廣告。早前亦有網民大爆Ash黑歷史，聲稱讀書時曾被Ash霸凌指：「呢個陰影一世都磨滅唔到。」並上載疑似是Ash跳鋼管舞舊圖。Ash雖然沒有直接回應，但其後在社交平台玩「你問我答」就透露自己中學曾被同學欺凌，試過被人畫枱、收辱罵信等。

她指小時候說話直接容易得罪人，但從來沒有欺凌別人，亦自爆曾被欺凌的經歷。（IG/ @iamashleyyy___）

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