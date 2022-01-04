小鐘揭神秘男星有特殊性癖好「喜歡這樣被床伴稱讚」情慾對話曝光

【小鐘／小明星大跟班】台灣男星小鐘（鐘昀呈）在演藝圈打滾逾20年，近期罕見上節目爆料有位男名嘴有「特殊性癖好」，不僅要求酒店小姐邊辦事邊呼喊他的名字，更要聽見女伴的誇讚，完事後還要聊社會新聞，讓他蒐集台灣八大行業的資訊才能離開。
【圖輯】小鐘透露該神秘男神「現在還會上電視」！點圖放大那個名嘴有什麼特殊性癖好👇👇👇
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小鐘在節目《小明星大跟班》透露，有次和某談話性節目企劃打牌時，對方透露有位名嘴有特殊性癖好，時常去酒店「框」小姐出場，為了保險起見，會以「車子一前一後」的方式進摩鐵（時鐘酒店），由於身體狀況沒那麼好，「他會叫酒店小姐喊他名字，才有辦法硬得起來。」
不僅要喊名字，該名嘴還會邊做邊問「我是不是很厲害？」建立自信心，並拍打對方的屁股說「叫老爹！」讓他興奮，結束後還會巴著酒店小姐聊社會新聞事件，收集八大行業資料，聊完才放小姐離開。被問及該名嘴是否還會上電視？小鐘透露：「現在很久才可以看到一次。」
【同場加映】綜藝玩很大｜小鐘激吻國光女神疑起「生理反應」：這節目好好玩（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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