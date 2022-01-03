七仙羽爆「下一世老公」張敬軒背後故事　「他的成功是有原因」

七仙羽（七師傅）自與歌手張敬軒拍完一條YouTube影片後，二人便相熟了，軒仔片中自稱是她「下一世老公」。早前軒仔請到七師傅做演唱會嘉賓，現場二人更有互親臉頰，引起全場粉絲尖叫。

七師傅早前做軒仔演唱會嘉賓。（IG：master_qi_xian_yu_）

昨天（2日）七師傅特意打了一段千字文，寫道張敬軒背後不為人知的事，大讚對方是一位勤奮丶努力丶善良丶沒架子的巨星，「他連續表演18天的演唱會，每天晚上12時多演唱會才結束，他家住港島比較遠，回到家落妆沖涼，等等，巳經好夜了，但轉天下午2時，他一定回到紅磡體育館綵排，雖然每首歌已經好熟練，但他仍然堅持每日都綵排，全部都再唱一次。 綵排之後吃晚飯丶化妆丶正式演出，日日如是，一直連續18晚！可想而知是多麽辛苦！！！而且他的歌都是難度高的，用嗓子好多...... 」

呢一吻，獲得師傅加持。（IG：master_qi_xian_yu_）

七師傅表示就算他是如此忙碌的人，仍然親力親為關心所有工作人員的各種事情，七師傅憶起當日要做嘉賓，被工作人員安排在紅館VIP單獨的化妝間內，直言和軒仔的房間有段距離，軒仔還是走來探她，七師傅寫道：「問我吃的好不好，喜歡吃什麼，可以派人去買...... 之後他說要去探望舞蹈員們，因為有位舞蹈員受傷了..... 我真的好心疼他，太辛苦了，18天日夜唱歌，真的要有好强大的勇氣，才可以堅持下去。」

最後七師傅祝福軒仔可以平安健康順利的完成演唱會，更說從事表演的工作者們，應該相信自己，不論出名與否，只要你努力過，就一定可以發光發亮，「一分耕耘肯定一分收穫。 張敬軒是巨星，仍然這麽勤力，不努力的人可以參考一下成功人士的背後，他的成功是有原因的，就是努力努力再努力。 祝福大家，師傅愛你」。

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