愛回家丨最受歡迎電視拍檔拆夥玩換妻　張景淳與大小姐日本度蜜月

無綫（TVB）處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（2日）在《萬千星輝頒獎典禮2021》再摘下獎項，由飾演送水輝的許家傑及飾演大小姐的林淑敏奪得最受歡迎電視拍檔。上星期「輝蓮戀」與「龔水戀」拉埋天窗，兩對螢幕cp關係再進一步。

大小姐與龔燁過了一天一夜，開心食早餐。（節目截圖）

萬千星輝2021｜許家傑林淑敏奪最受歡迎拍檔 三對盈盈嘉樂齊頒獎

今晚（3日）《愛‧回家》一集延續婚後故事，兩對戀人去日本度蜜月，不過由於May（趙希洛飾）出錯，令大小姐與熊若水（呂慧儀飾）去錯地方，與對方的另一半過了一天一夜。度蜜月意外變成交換夫妻，結果有不少親密畫面，大小姐與龔燁（張景淳飾）食早餐又與暴走族賽車；而送水輝就對熊若水無微不至。之前有傳高層曾勵珍（珍姐）極度重視結婚劇情，今次兩對cp去日本「度蜜月」，用CG加插櫻花及富士山，製作亦落足心機。

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