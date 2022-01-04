萬千星輝丨王梓軒《演鬥聽》盡情留念　同勞斯萊斯合照吐氣揚眉

無綫前日（2日）舉行《萬千星輝頒獎典禮2021》，音樂節目《演鬥聽》贏到口碑打入最佳綜藝節目五強，絕對算得上超額完成。唱作人兼節目主持王梓軒與一班演鬥band在頒獎禮紅地毯上與勞斯萊斯合照，吐氣揚眉。

王梓軒與演鬥band趁頒獎禮好機會，與勞斯萊斯合照。

《演鬥聽》節目因為budget所限，服飾只能有限度提供，要着完又着支持環保。今次行到紅地毯又與名車合照，王梓軒說：「其實演鬥band有機會去到頒獎典禮行紅地毯已經好開心，但現實係紅地毯嘅一端係頒獎台，另一端就係停車場，頒獎台確係有啲遙遠，就算真係可以企到上去都係奇蹟，不如我哋穩陣啲，望返去個停車場，見冇乜人，加上我哋成季都冇開開心心咁影過相，於是就即興影輯相紀念。」

今屆大會安排勞斯萊斯接載嘉賓，一班演鬥band把握機會：「我哋趁頒獎典禮未開始，膽粗粗敲一敲個車門問一問個師傅，佢好好，借咗架車成個鐘頭畀我哋影相，造就咗我哋唯一一次咁有造型影相紀念。」最佳綜藝節目最後由《聲夢傳奇》奪得，王梓軒覺得輸贏並不重要：「難得我哋可以聚埋一齊，去消化、享受對我哋嘅一種肯定，真係多謝公司、多謝所有嘉賓，能夠信任我哋傾力演出，造就到個節目，一個好好嘅celebration。」

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