張敬軒被加蔥高調求包養　哭笑不得：養龜嘅壞處我都冇

澳門YouTuber加蔥日前請到張敬軒上《今日R.I.P》接受訪問，期間二人相當有火花，笑料百出。當中，張敬軒就提到自己去金魚街時，突然想養一隻龜，但最後打消這個念頭，原因是龜比較嬌，要照燈「巴閉」過人。此時，加蔥就講道：「不如養啲簡單啲，試吓養我呀。因為你唔使照顧我，我自己好生性，識去廁所同埋唔使訓練，我知自己身體有問題我會疏遠你，會令你冇咁傷心。我會自己搵個山洞同樹林。（都幾好喎）唔礙地方。（想摸你嘅時候可以摸你？）你打畀我，我即刻飛的過嚟，Sir？我好聽話，你真係諗諗，我唔使照燈，養龜嘅壞處我都冇喇，我見Sir唔開心自己就搭的士走，你考慮吓。（好好好，我考慮吓）我都希望可以幫到你。」面對加蔥高調求包養，張敬軒哭笑不得。

加蔥以往都請過不少重量級嘉實，非常厲害！（電視截圖）

加蔥求包養，稱好生性。（電視截圖）

軒公傾得好開心！（電視截圖）

當被問到印象最深刻的Fans時，張敬軒透露：「有一次做完活動，收到一個咁長嘅盒，打開個盒有一張紙疊住，揭開我就呆咗一陣，原來係一撮咁長嘅頭髮，我諗佢係將條辮剪咗。（女仔？）係呀，佢有封信話『你同我過咗身嘅男朋友好似。』古代時候，真係好愛你嘅人先會咁。」，非常驚嚇。而另一令張敬軒最難忘的是：「我到而家都未對得上號係邊個，據我司機同助手講係一個漂亮嘅女孩子，佢特別鍾意送一啲性玩具，佢寫俾我嘅信都有少少夢幻嘅性質，比如我下個月去開會啦，我唔得閒照顧你啦，你掂住佢嘅時候就好似掂住我咁。（都有Keep？）中咗你嘅圈套添。」張敬軒指有專門的倉收納粉絲的禮物，非常愛惜。

軒仔送過不少粉絲禮物！（電視截圖）

點撃下圖重溫軒仔恐怖經歷：

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