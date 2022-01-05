萬千星輝丨李佳芯奪獎微博引爭論　陳自瑤王君馨撐到底

Ali再次攞獎惹起爭議，有人替她三年間失去機會感到可惜。（資料圖片）

李佳芯（Ali）周日（2日）在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，憑劇集《愛美麗狂想曲》王麗美一角獲頒最受歡迎電視女角色，得獎時講及上次得獎已是三年前，多謝三年間拍戲爛面時都有好好的攝影師遷就角度、化妝師化靚妝，她又說：「呢兩年唔容易，相信大家都過得唔容易，我要多謝埋自己，因為每日㩒住個心同自己講，會好㗎！得㗎！每日就係咁樣過。」

萬千星輝｜李佳芯奪最受歡迎電視女角色 自爆呢三年拍劇都爛面

可惜頒獎禮後賽果惹起網民爭議，有網民在TVB微博狠批Ali得獎感言心胸狹窄、不夠謙卑，同時亦有好多人稱讚Ali在《智能愛人》演技出色，就算以《愛美麗狂想曲》王麗美得獎都算實至名歸，替她在三年間失去了不少機會感到可惜。

Ali攞最受歡迎女角色獎。（節目截圖）

Ali晚上在各種聲浪中在社交平台再次感謝所有支持者，寫下：「拿着的是一份重量，滿載大家對我的偏愛，重得站不住腳，會繼續懷着感恩知足的心，成就更好的自己，去擔起這份重量。第N波疫情又來了，願大家以最平常的心去守住健康，謝謝讓我相信，所得的，會比失去的多。」謝安琪、孫慧雪、龔嘉欣、王君馨、洪永城、陳自瑤等圈中好友都有留言支持，鼓勵Ali繼續努力。

Ali晚上再次承諾，會做更好的自己。（IG@aliaime）

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