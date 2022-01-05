萬千星輝｜賽果爭議未完　網民發現《七公主》監製和曾志偉極老友

《萬千星輝頒獎典禮2021》圓滿結束，各個大獎雖早已塵埃落定，但對於賽果依然惹起不少爭議，外界除了對林夏薇能擊敗鍾嘉欣首奪視后寶座表示失望外，又有網民發現《七公主》能夠成功撃敗勁敵《星空下的仁醫》奪下「最佳劇集」和視后成為全晚大贏家，謎底已經解開。

林夏薇憑《七公主》一角成為今年視后，不過網民對賽果並不滿意。(葉志明攝)

林夏薇奪視后惹爭議，曾志偉直言心水視后人馬是黃智雯，有網民指是轉移視線。（陳順禎攝）

原因1：《七公主》監製與曾志偉是老友

網民發現TVB總經理曾志偉與《七公主》的監製陳維冠非常老友，二人更曾合作《女人俱樂部》，當年曾志偉親自組班，將昔日原本已經退出幕前的女藝員再次齊集一齊拍攝正能量的故事，當中包括陳慧珊、李若彤、江欣燕、葉蘊儀、李麗珍、袁潔瑩、張慧儀等等，曾志偉更憑劇集成功棒紅少女版演員包括糖妹（黃山怡）、王敏奕、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙、陳瀅、吳燕菁等。

《女人俱樂部》海報

曾志偉與《七公主》的監製陳維冠非常老友。（VCG）

陳維冠成大贏家！（資料圖片）

原因2：「最佳劇集」實質只是三部之爭

另外，《星空下的仁醫》是前無綫電視副總經理（戲劇製作及節目）杜之克的作品，而全劇收視平均有27點，成全年收視之冠的《逆天奇案》總監製劉家豪為杜之克當年重金禮聘回巢，均為「杜生組」，因此成績有目共睹，但亦絕對不可能得獎。其餘三部劇包括《愛美麗狂想曲》監製羅永賢、《七公主》監製陳維冠和《換命真相》監製黃偉聲同為助理總經理（戲劇製作）的「珍姐」曾勵珍的人，因此「最佳劇集」只有此三劇之爭，最後由《七公主》奪得絕對合情合理。

前副總經理（節目及製作）杜之克。（資料圖片）

「多謝珍姐」，是演員必講台詞。（資料圖片）

對此，有網民已大膽預測下年視后的人選絕對是陳維冠監製《四十二章經》的龔嘉欣。

由陳豪、龔嘉欣、譚凱琪、江嘉敏等人主演的《四十二章經》。（資料圖片）