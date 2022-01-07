全民造星IV丨Candy王家晴一句說話藏出局暗示？　女團名單有變數

ViuTV選秀節目《全民造星IV》上月聖誕節完成總決賽，要到下周三（12日）才會公布最終女團人選。除了冠亞季的邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）和許軼（Day）是必然人選，早前曾流傳芯駖、So Ching、Winka、Candy及Ivy So都順利入團。昨晚（6日）Candy（王家晴）在社交平台開Live，竟然因為一句無心說話嚇親一班「晴天蛙蛙」（Candy fans暱稱）！

在女團正式公布之前，Candy透露好得閒，令網民胡思亂想。（IG@candyw1219）

全民造星IV︱女團名流出仲開埋IG？ ViuTV為「COLLAR」註冊商標

全民造星IV丨女團初步8人名單流出 廿強玩晒得一位唔喺十名以內

Candy昨晚在社交平台開Live，透露昨日在屋企休息一整日，又終於有時間約朋友食飯，終極震撼一句「完咗造星之後得閒咗」，即令一班網民往壞處無限聯想，推斷Candy暗示沒有加入女團而好得閒，紛紛許下賭注以一眾燈力保Candy入團。不過距離正式公布入圍日子仍有一周時間，有人都以Marf都得閒反證，相信Candy仍然有希望成為女團一分子。

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早前有網民發現，ViuTV已註冊新商標「COLLAR」，Logo則是領口圖案及簡單的白底黑字，而「COLLAR」的發音又剛好與MIRROR和ERROR類近，相信會是新女團名稱。

網民發現疑似是「COLLAR」的官方IG，帳戶名稱（weare.collar）更與MIRROR、ERROR相近均用上「weare」字眼，簡介則寫上「Stay tune greatness awaits」。（網上截圖）

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