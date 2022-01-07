青春不要臉︱戴祖儀掉低靚女包袱　劉穎鏇劇本譯英增加投入感

無綫（TVB）金牌監製潘嘉德早前夥拍憑《香港愛情故事》為人熟悉的新一代監製林肯，炮製勵志熱血青春喜劇《青春不要臉》，並將於一月十七日（星期一）晚上八點半翡翠台首播。今日（7/1），劇組公布四位年青女主演的角色設定及造型照。四位女主角分別是外冷內熱戀姐狂姜之雁（劉穎鏇飾）、爽朗豁達但內心脆弱的星二代溫楚瑜（戴祖儀飾）、仙氣逼人至超乎想像的當紅花旦姜之妍（伍樂怡飾）以及「遇神殺神、遇佛殺佛」的剛強女幕後陳嘉敏（游嘉欣飾）。

宣傳照所見，2016年港姐亞軍得主劉穎鏇，無論旗袍或泳衣Look均頗為省鏡，無敵Shoulder Pad長褸造型更是吸睛！外國長大的劉穎鏇，雖已非首度拍劇，但應付中文劇本對她來說仍有一定難度，幸好是次獲監製教路得到顯著進步：「排戲嗰陣阿肯話我讀中文對白時個語氣唔啱，佢叫我試下譯番做英文，之後語氣就啱番。」戴祖儀在宣傳照中則展示了超強搞笑實力，無論大粒癦或是鬈髮嬌俏Look均夠盡夠放！戴祖儀笑指監製是她放下外貌包袱：「監製話只要代入角色，做好啲戲，觀眾就會鍾意你，靚或者唔靚唔係重點。」

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飾演當家花旦的伍樂怡，則無論古裝或是80年代Look均仙氣十足，大有潛力成為新一代甜美系女神，伍樂怡更因獨特的「慢半拍」演出節奏，獲監製睇中，相當搞笑：「佢哋覺得我外型適合演小龍女，同埋話我個樣好似成日發白日夢咁，同之妍好似。」游游則指是次監製給她的功課，是能夠順利完成喊戲：「今次順利過《香港愛情故事》嗰次，監製有讚我，我都好期待出嚟嘅效果。」