東張西望丨踢爆公屋婆婆扮觀音行騙　靠打噴嚏請神上身充滿破綻

無綫（TVB）節目《東張西望》今日（9日）報道，油塘有位婆婆藉「再世觀音」之名，在公屋內單位為善信祈福。節目接到觀眾舉報後，透過婆婆旗下的一位「隊長」引薦見面，直擊婆婆自稱打完噴嚏，即有菩薩上身，令人啼笑皆非。

有婆婆自稱可以請菩薩上身。（節目截圖）

節目最先接觸一位派免費佛經的男士，再繳付100元作引薦，之後約時間見這位聲稱可以被菩薩上身的婆婆。單位只是一般民居但放滿佛像，婆婆自稱「菩薩借我把口講畀你哋知」，節目又目擊婆婆「上身」過程，見婆婆時不時都打噴嚏，又向放蛇節目組說：「一請菩薩，就有四種菩薩做嘢，有觀音、濟公、地藏王、彌撒。」

《東張》放蛇後再上門訪問，婆婆只說無得解釋。（節目截圖）

觀眾又向節目投訴，婆婆給了米、香及花生化寶，由於覺得受騙而只封了20元利是作香油錢，不過婆婆辯稱太少，轉而說服用電子支付，又指擁有不少警察善信會捐1,000元香油錢。《東張》亦有向篤信佛教的翁靜晶求證，翁靜晶一眼識穿婆婆有問題：「好大破綻，因為濟公唔係佛教，只係民間傳說，勉強可以話係道教。佛教禁止神通，如果話係菩薩上身係唔可能，佢用佛教名號去做就一定係呃人。」

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