全民造星IV丨女團後日出道預告處女作歌名？　偵探出動睇片估成員

ViuTV選秀節目《全民造星IV》將於後日（12日）宣布女團成員正式出道，當日黃昏會有直播揭曉結果。今日ViuTV唧牙膏式慢慢放風，在社交平台上宣傳時用上「Hold your breath」，不少網民就估計是女團處女作歌名，亦講笑謂一眾「前夫」可以報仇。
除了疑似新歌歌名外，ViuTV亦有在社交平台上載四條短片影住身體不同部位，畀足機會網民用身體特癥慢慢估，有人就以腰部動作及癦估計是Winka入團。已離巢無綫的王君馨掩飾不住興奮，留言：「 can’t wait!!! Marf Day Ck n Sum Linggggggg!」現時已決定的入團的有冠軍Marf（邱彥筒）、亞軍阿Gao（沈貞巧）及季軍Day（許軼）。
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全民造星IV︱Day許軼擁有圓臉獲讚可愛 嚴選圈中五位包包面女神
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