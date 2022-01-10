鐵拳英雄丨三年前探班片段出土　唐詩詠俾陳山聰捏出包包面

無綫（TVB）新劇《鐵拳英雄》（前名《唐人街》），經歷了三年之後終於在今晚（10/1）首播。以《城寨英雄》班底製作，一開拍已受到觀眾期待，加上近年TVB極少武打喜劇上架，《鐵拳英雄》重生絕對有叫座力。。

《東張西望》特意標明是三年前的探班片。（節目截圖）

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隨住節目順利見街，連帶三年前的探班片段亦可以在《東張西望》中曝光，今晚《東張》就播出了一段三年前的探班片段，其中見到早前因臉部「生粒粒」申請了半年假期的唐詩詠（Natalie）仍然龍精虎猛，更被陳山聰取笑包面又甩底跑步。探班片亦見到被「消失」的王君馨與新晉打女劉穎鏇攬在一起，又見到去年因健康問題宣布息影的雪妮。

三年前文物出土，見到已息影的雪妮，亦有重見天日的王君馨。（影片截圖）

《鐵拳英雄》故事講述30年代步青雲（陳展鵬飾）一家人去到曼谷唐人街，但是父親壯烈犧牲而母親則變成半瘋半癡，25年後步青雲再踏足唐人街但無意之間被捲入了當地黑幫衝突，後來步青雲就決定自組華僑會，和夥伴們扶善懲惡。

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