《Idol Station 2》迎來重磅嘉賓ENHYPEN　熱切期待最強互動

由天加一文化傳媒有份製作的韓綜《Idol Station》第二季從播出以來獲得了觀眾們的熱烈反響，WayV成員的live播出更引來粉絲空前響應，觀看人數達到癲峰，留言板也是忙碌到不行！隨著節目進入高潮，1月11將迎來ENHYPEN 4位成員（SUNOO、JUNGWON、 JAKE、JAY）做嘉賓，將會帶來節目的另一高峰！

SUNOO

值得一提的是，這是ENHYPEN在2021年底一連斬獲MMA、MAMA，和APMA三個獎項後首次在直播活動中與ENGENE進行互動，在新年開啓的溫馨時刻，讓粉絲更加期待！

適逢ENHYPEN今天回歸，新專輯《DIMENSION:ANSWER》中的主打歌《Blessed-Cursed》是關於發現到現在為止給予自己的條件, 影響自己的世界的秩序其實不是祝福而是詛咒的故事。少年們決定不再將自己困於祝福或詛咒裡，自己會活出自己的生命，叫別人不要干預。ENGENE都很期待成員們會否在明天的節目裡聽到新歌。

作為國際化水平較高的人氣男團，將會在「最國際化的綜藝節目」《IDOL STATION2》中展現怎樣的魅力，讓人不禁期待滿滿！讓我們一同拭目以待吧！

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