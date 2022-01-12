性感女星密密健身練出完美S曲線　驚人比例嚇親網民：這個屁股…

廣告模特兒出身的37歲台灣女星房思瑜（房子），曾演過《泡沫之夏》、《如朕親臨》和《死神少女》等戲，先前又在實境節目《全明星運動會》第二季中表現亮眼，健美形象深植人心。近日房思瑜在IG曬出日常照，罕見露出火辣S曲線，渾圓翹臀也一覽無遺，讓網友全看傻，驚呼「美人魚是妳？」



房思瑜昨在IG曬出3張美照，只見她穿著一襲灰色針織洋裝，合身剪裁讓她完美的S曲線一覽無遺，尤其是那豐滿渾圓的翹臀配上螞蟻腰，更讓不少女性稱羨。她自嘲「沒曬太陽的冬天瞬間白好幾度，跟頭貼比都有色差了啊！現在是白房子，喜歡？」

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貼文一出，許多網友驚呼「這身材」、「太性感了」、「超正」、「這個屁股」、「怎麼可以辣麼美」、「好不一樣的房子啊啊啊」、「身材超好」。

事實上，房思瑜原本就熱愛健身、登山等運動，參加《全明星2》時更是密集訓練，接觸到更多元的運動項目。當時她為此每天4點起床、9點上床睡覺，私下也會跟其他隊員約打羽球或射箭。

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