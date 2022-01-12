全民造星IV丨候補五人名單確認？ Ivy So一個身體特徵入硬女團

ViuTV預告格局，女團將會有8人，與早前流出名單一樣。（IG＠ViuTV）

ViuTV選秀節目《全民造星IV》將於今晚（12日）正式出道兼公布女團成員，昨日開始在VIuTV IG唧牙膏式放風，用各處身體部位讓網民估入團參賽者，由出post數目得知女團會有8人，除去三甲冠軍Marf（邱彥筒）、亞軍阿Gao（沈貞巧）及季軍Day（許軼），今日有人在尖沙咀影到明日記者會場地佈局，直接泄露其餘入團女生還有So Ching、芯駖及Winka，其中Winka改變型像換上一頭過耳背的短髮。餘下兩個名額，其中一位極有可能是Ivy So，有網民對比VIuTV的唧牙膏宣傳片，找到Ivy So之前廣告中有露過一模一樣的癦，餘下最後一位就相對神秘，對比早前流傳的女團名單已經八中七，所以大多數人都認定與Ivy So形影不離的Candy亦會順利入團。

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另外，早前ViuTV註冊了新商標「COLLAR」並開返IG帳戶weare.collar，今晚已經開始宣傳更新story問「Are you Reday？」及標註2022.01.12的日子，未出道已經有1.2萬位粉絲。

IG weare.collar 亦已開始宣傳。

現場保密太差，有人已舞台流出泄露部份女團成員。

點擊睇傳聞女團名單：

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