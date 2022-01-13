《蜘蛛俠3》帶挈Zendaya新劇收視暴升90%！男男女女輪流全裸

【Zendaya／Euphoria／亢奮】在《蜘蛛俠》系列扮演女主角MJ的Zendaya，美國走紅程度遠超過香港觀眾能想像，不只去年搭配湯賀蘭、添麥菲查洛美的《蜘蛛俠：不戰無歸》和《沙丘瀚戰》票房都開紅盤，連自己挑大樑主演的超尺度影集《亢奮》（Euphoria）都紅得不得了。



首季《亢奮》不僅令Zendaya榮登艾美獎最佳戲劇影集女主角、創下最年輕視后的紀錄，近日首播的第2季，美國收視人數比首季首集播出時多9倍、也比首季完結篇的觀眾人數多4倍，更在社群網站上成為熱門話題，是《權力遊戲》下檔到現在，HBO最轟動的影集之一，目前HBO GO上能收看。

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《亢奮》一看就知道內容大膽、煽情、兒童不宜，辛蒂亞扮演毒癮纏身的少女，和跨性別的女生談感情，其他同學朋友們也都有放縱的一面，尤其裸露畫面尺度很寬，男男女女輪番全裸之餘，有時連正面第三點都毫不迴避，首季出現這類的鏡頭就曾引起熱議，第2季並沒有因為戲紅了就開始變得保守，繼續堅守開放、不遮掩的路線，成功抓住觀眾的注意力，可見露點仍然是收視萬靈丹。

以歐洲和美國的演員相比，歐洲藝人表演尺度較大，美國主流影視節目多半在裸露程度上不及歐洲影片，但隨著串流影音平台當道，一般又都認為這些平台並沒有尺度的限制、節目裡可以出現更大膽的內容，使得自製影集或電影中不時會有露點鏡頭，不少美國演員才逐漸突破對於裸露的心防，Netflix、HBO影集裡才看得到更多美國藝人正面或背面全裸，不再忸怩，《亢奮》中則連有演偶像劇條件的帥哥辣妹都不怕脫光，觀眾雖訝異卻也大飽眼福。

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