陳楨怡單身宣言半日被揭講大話　周子揚晒「BB」私密長腿照證拍拖

現年25歲的2020香港小姐競選亞軍陳楨怡今日（12日）被指一腳踏兩船，對外聲稱有位圈外男友Andy，暗地裡與何天兒舊愛周子揚發展地下情年半，雖然周子揚言之鑿鑿承認與陳楨怡拍拖，但身在內地的陳楨怡回覆傳媒時強調「I am single」（我是單身）。

陳楨怡有對43吋長腿。（IG@celina_harto）

陳楨怡疑收兵一腳踏兩船 周子揚啞忍綠帽半年忽然認拍拖

今日再有報道指，啞忍綠帽半年的周子揚大反擊，晒出大量拍拖證據，由兩人互相稱呼ＢＢ的短訊，同陳楨怡自拍極長美腿照都有，證明曾經拍拖。周子揚在報道中透露之前感情一直甜蜜，未試過鬧交，現時正為事件爭吵。他又晒出元旦日陳楨怡仍叫自己做「BB」的對話截圖，又稱：「佢臨去內地拍劇時，又攬住我喊，話好唔捨得我。」他又指陳楨怡怕黑，所以會她視訊通話陪瞓覺，除了互傳嘟嘴相，周子揚亦收過陳楨怡的自拍長腿照，感情似乎相當深厚，現時周子揚希望陳楨怡可以承認自己「正印」地位。

周子揚在追問下承認與Celina拍拖而且感情穩定，又獲對方告知已與Andy分手，強調自己才是真正的男朋友，不過Celina卻僅稱周子揚為「認識嘅朋友」。（資料圖片）

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