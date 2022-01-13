Race黃婉佩與4歲女兒確診新冠肺炎　曬樓高3層法國河畔超豪別墅

前女子組合2R成員Race黃婉佩在淡出娛樂圈後，於2016年與富商David結婚並誕下一女一男。不時在Instagram上與網民發分享日常生活的她，在今日（12日）表示自己與4歲女兒確診新冠肺炎，囡囡是家中唯一一個沒有接種疫苗的人，故而連續三晚發高燒，病情非常嚴重，而自己因為有接種疫苗，所以病情就相對緩和很多。

黃婉佩還分享自己在法國日內瓦河畔樓高3層的別墅度假。屋內有5間睡房及4間浴室，可以容納10人。房屋由木材、黑色鋼和混凝土製成，外部使用乾淨的線條、造型精簡，增加別墅的個性，而內部牆壁採用羊毛作為裝飾，溫暖的色調為大屋增添溫暖的感覺。在屋內的全景露臺不但可以望到日內瓦河畔，還可以欣賞日落同煙花，周邊還有不少的植被，被大自然包圍的感覺非常好，而整棟別墅每晚的租借價錢約一萬元，相當豪華！

點擊下圖睇下個別墅有幾靚同黃婉佩靚相：

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