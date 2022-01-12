王力宏離婚丨侯佩岑陪同非看孩子條件　李靚蕾：一直歡迎他回家

李靚蕾指黑人陳建州曾私下聯絡，想陪同王力宏上門探望子女。（IG：@jl.leilei）

李靚蕾於昨晚（11日）再度發長文投訴前夫王力宏帶三名陌生男子回家闖門，其後承認黑人陳建州曾表達願意陪同王力宏回家，但李靚蕾覺得不適合而拒絕。有台媒向她建議可找閨蜜侯佩岑擔任第三方人選，李靚蕾就回覆，希望人選是「雙方和孩子都能感到自在的人選」，如果王力宏接受當然可以由侯佩岑擔任。其後她再回覆其他台媒查詢，指人選非重要，認為焦點已經轉移到人選身上，其實一直都歡迎王力宏回家。

王力宏帶三名男子闖門。（IG@leilei）

李靚蕾爆黑人陳建州曾私下聯絡 三個原因婉拒陪同王力宏上門

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雖然侯佩岑一方仍未回應，但李靚蕾其後再接受其他台媒訪問，再次解釋王力宏回家並非一定要人陪同，李靚蕾說回家看孩子一事很單純：「也不需要提這麽多條件，否則就威脅不看。我們一直很歡迎他回家，真的想孩子就會回來看了。」她又指不希望媒體因此事打擾其他朋友，又指焦點已被轉移到誰是人選之上：「其實他提及這些也只是為了轉移焦點。難道提一個人選被認為不適合，就可以當成是他直接帶另外三個男人硬闖，在孩子面前上演正面衝突合理的理由嗎？」

李靚蕾再回覆傳媒，不希望將焦點轉移。（IG@houpatty）

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