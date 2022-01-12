王力宏離婚丨侯佩岑陪同非看孩子條件　李靚蕾：一直歡迎他回家

李靚蕾於昨晚（11日）再度發長文投訴前夫王力宏帶三名陌生男子回家闖門，其後承認黑人陳建州曾表達願意陪同王力宏回家，但李靚蕾覺得不適合而拒絕。有台媒向她建議可找閨蜜侯佩岑擔任第三方人選，李靚蕾就回覆，希望人選是「雙方和孩子都能感到自在的人選」，如果王力宏接受當然可以由侯佩岑擔任。其後她再回覆其他台媒查詢，指人選非重要，認為焦點已經轉移到人選身上，其實一直都歡迎王力宏回家。
李靚蕾開出條件要侯佩岑陪同見面 等王力宏同意回家見小孩有進展
雖然侯佩岑一方仍未回應，但李靚蕾其後再接受其他台媒訪問，再次解釋王力宏回家並非一定要人陪同，李靚蕾說回家看孩子一事很單純：「也不需要提這麽多條件，否則就威脅不看。我們一直很歡迎他回家，真的想孩子就會回來看了。」她又指不希望媒體因此事打擾其他朋友，又指焦點已被轉移到誰是人選之上：「其實他提及這些也只是為了轉移焦點。難道提一個人選被認為不適合，就可以當成是他直接帶另外三個男人硬闖，在孩子面前上演正面衝突合理的理由嗎？」
王力宏離婚｜by2閨密要求官方封李靚蕾帳號 被質疑是Yumi本人
點擊睇李靚蕾長文投訴王力宏恐怖硬闖：
+3
李靜蕾被大批外國網友圍攻激撐王力宏 台網友睇完連土耳其IP都有徐若瑄懶理王力宏炮友疑雲 FB大曬「V字」宣佈照開騷：不見不散李靚蕾再發文逐點反擊王力宏指控 將會公開不堪證據：我已報警李靚蕾眼中陌生人原來係識？ 王力宏爆同行三男身份還擊李靚蕾發火怒罵王力宏帶三男闖門 嚇哭孩子：原先期待見到爸爸