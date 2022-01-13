鐵拳英雄｜71歲「武打巨星」元秋再現　幾秒感情戲展現影后級演技

無綫新劇《鐵拳英雄》第三集掀露了元秋（飾丁細鳳）變得瘋癲的原因，陳展鵬（飾步青雲）為了隱藏真相更時常代替弟妹寫信給她。話說回來，其實元秋除了參演《鐵拳英雄》之外，也曾參演過《新抱喜相逢》、《潮拜武當》及《城寨英雄》這三套劇集，精湛演技均獲不少觀眾讚賞。



元秋真係好好戲。（《鐵拳英雄》截圖）

講起現年71歲（拍攝時69歲）的元秋這個名號，大家必定會想起她在《功夫》之中的「包租婆」！她曾在訪問中透露過，為了角色而增磅14公斤，豐滿而又舉止粗獷，總是含着一根煙的形象更是深入民心。新生代可能未必知道，其實她與洪金寶、成龍、元華等可是同一代的武打巨星。當年10歲的時候，她就拜入了「中國戲劇研究學院」于占元的明下，與洪金寶、成龍、元華等人組成「七小福」，更曾出演過007電影《007：金槍人》飾演Lieutenant Hip的姪女「Nara」，雖然戲份極少，但亦可算是其中一個「邦女郎」！

元秋唔止身手好，感情戲都係一流。（《鐵拳英雄》截圖）

其後她也參演過《天蠶變》、《霹靂十傑》以及劇集《碧血劍》、《廣東好漢》等電影和劇集，於1980年與武術指導兼導演魯俊谷結婚後才漸漸退居幕後。在元秋在息影18年後，她曾陪同師妹元菊及師弟元輝前往電影《功夫》試鏡，就被周星馳再三邀請而復出。她說過自己並未曾想過「出山」，只是因為當時元菊、元輝在試鏡，她在一旁抽着煙，帶著嘲弄表情站在一旁的行為被發現，其後才邀請飾演「豬籠城寨的包租婆」。

經此一役後，元秋的戲癮嚴如被激發出來一樣，由2004年至2021年大大小小共參演了27部電影和16套中港台的劇集，遠比1973年入行時到1985年息影為多。歷年來她演出過不少角色，其中《功夫》中的「包租婆」更為她帶來了「第42屆金馬獎」最佳女配角以及「第28屆大眾電影百花獎」最佳女配角兩個獎項。所以說，元秋出演無綫電視劇是十分難得的，除了能欣賞到她精湛深厚的演技，更能夠看到電影級、實實在在的拳腳功夫。