王力宏被揭買網軍幫「王爸爸寫的詩」按讚　網民嘲：全家都死要面

【王力宏／李靚蕾／買網軍】李靚蕾12號控訴王力宏帶三名男子硬闖家門，昨日再度發文指控王力宏長期購買網軍，並提出證明。消息曝光，許多網友紛紛對照，發現裡面記載「王爸爸寫的詩」對照王力宏社群平台發文正好吻合，引發網友熱議！事實上，王力宏過去曾透露爸爸熱愛寫作，「每一天寫一首詩」。



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王力宏過去參加大陸節目時，曾談起家人，透露爸爸熱愛寫作，以前工作繁忙沒空，如今退休後「每一天寫一首詩」，而王力宏的作品中也有使用爸爸所寫的詩，包括《春雨裡洗過的太陽》、《搖滾怎麼了》等等。

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過去王力宏也相當欣賞爸爸的創作，還曾分享過幾次爸爸寫的詩，豈料卻遭李靚蕾爆料買網軍幫「王爸爸寫的詩」買讚、留好評，引來網友再度關注朝聖，紛紛留言討論：「到底是寫多爛需要買讚?」、「貧窮限制了我的想像」、「可能是聽媽媽的話」、「列入現代24孝」、「一家人到底多愛面子」、「忽然覺得宏寶寶蠢得有點可愛」。

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