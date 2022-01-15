55歲關秀媚激罕露面保養得宜　曾捲醉駕風波星途盡毀全面隱退

90年代性感女神關秀媚與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，但她自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後就全面退出演藝圈，甚少在幕前出現。早前文雪兒在IG Post出與關秀媚的合照，罕見露面的關秀媚戴上花色圍巾，雖然打扮簡單，但仍氣質出眾！



關秀媚罕見露面。（IG@candymancandy）

關秀媚在1987年參選港姐，雖然三甲不入，但仍順利簽約TVB。（影片截圖）

關秀媚在1987年參選港姐，雖然三甲不入，但仍順利簽約TVB入行，不過在劇集中飾演的角色都以配角為主，其後她轉戰電影圈，陸續參演了超過50套電影，但由於大部份都是性感女配角，令人感覺像「花瓶」，當中較令人深刻的角色有《黑馬王子》中的「沙律」，關秀媚在戲中雖然戲份不多，但憑住美艷的外表，加上可愛又帶點呆頭呆腦的性格，成功建立出廿四孝好女友的形象，加上張家輝飾演的「葡撻」配合，即使同片有女神級的李嘉欣，她亦沒有被比下去！

重溫過往演出：

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不過要數關秀媚最出位的作品，相信不得不提1995年上映的《賊王》，她在戲中任達華女友，其中一幕兩人大玩鴛鴦嬉水，濕身透視引人遐想，之後她被女警嚴刑逼供時僅穿內衣，令到觀眾完全放錯焦點，畫面非常大膽。之後90年代尾至2000年初，關秀媚連續參演了多部由王晶執導的作品，包括《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，因而被封為「晶女郎」，其後她又憑《每天愛你八小時》獲提名台灣金馬獎最佳女配角。

關秀媚在《賊王》中飾演任達華女友，其中一幕兩人大玩鴛鴦嬉水，濕身透視引人遐想。（影片截圖）

可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。關秀媚在出獄後沉寂了一段時間，直至2005年才復出拍攝電影《黑白戰場》，翌年她拍完內地劇集《暴雨梨花》後更全面息影。關秀媚淡出幕前後經常做義工、運動及旅行，享受人生，有報道指她投資有道，生活無憂，而在感情方面，她與細她7年的前演員男友李煒尚拍拖多年感情穩定，低調又甜蜜。

2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。（視覺中國）